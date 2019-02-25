Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore de Guaido'yu resmen tanıdı /25 Şubat 2019 22:44

Güney Kore de Guaido'yu resmen tanıdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu başkan vekili olarak tanıdığını açıkladı.

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Güney Kore de Venezuela’da Juan Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıyan ülkeler arasına katıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Seul hükümetinin Juan Guaido’yu Venezuela’nın devlet başkanı vekili olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamada Venezuela’da Nicolas Maduro’nun ikinci kez seçildiği Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin “meşruluk ve şeffaflıktan yoksun olduğu” iddiasına yer verilirken, Güney Kore hükümetinin kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin devlet başkanı vekili olarak tanıdığı belirtildi.

Açıklamada Güney Kore hükümetinin Venezuela’da Guaido’nun liderliğinde en kısa sürede devlet başkanlığı seçimlerine gidilmesini talep ettiği belirtildi.


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