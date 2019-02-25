Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın selamını almayan ev sahibinden isim istediler: Fişlemek için mi? /25 Şubat 2019 23:18

Erdoğan'ın selamını almayan ev sahibinden isim istediler: Fişlemek için mi?

İstanbul Esenyurt'ta, AKP broşürü almayan kişilerin kimlik bilgilerinin istendiği iddiaları, bir kişinin cep telefonuna kaydettiği görüntüyle gün yüzüne çıktı.

Erdoğan'ın selamıyla gelip isim isteyen AKP'lilere ev sahibinden cevap: Fişlemek için mi?

İstanbul Esenyurt'ta, AKP'lilerin yerel seçimler için 'Cumhurbaşkanı'ndan size selam getirdim' diyerek dağıttıkları seçim broşürlerini almayan vatandaşın tepkisi üzerine kimlik bilgilerinin istenmesi cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, AKP'li kadın "AK Partimizden ve Cumhurbaşkanımızdan selam getirdim. Broşür veriyorum" demesi üzerine, ev sahibi kadın, "Biz AKP'nin selamını almıyoruz" diyor. Olumsuz yanıt alan AKP'li, ev sahibi kadının "İsim, soyisim nedir?" diyerek kimlik bilgilerini istiyor.

Adını soyadını söylemek istemeyen kadın, bir süre söylemesi için zorlanıyor.

Ev sahibi kadın, "Başka parti yapmıyor bunu. Siz mahalle mahalle gezerek AKP'ye oy vermeyecek kişileri belirliyorsunuz" yanıtı verince AKP'li görevliler binanın önünden söylenerek ayrılıyor.


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