Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya 60 ton domatesi geri gönderdi /25 Şubat 2019 22:42

Rusya 60 ton domatesi geri gönderdi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un Bryansk ve Smolensk bölgelerindeki yetkilileri, Türkiye'den gönderilen 59.9 ton domatesin ülkeye girişine izin vermedi.

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Rosslhoznadzor yetkililerinin açıklamasında, geçici depolarda gerçekleştirilen kontrol esnasında Türkiye'den üç parti halinde gelen 59.9 ton domates üzerinde canlı larvaya rastlandı.

Ürünlerin bu nedenle Rusya'da pazara sürülmediği ve üretici şirkete geri gönderildiği belirtildi.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi yüzünden, domates de dahil olmak üzere Türkiye'den bir dizi tarım ürününün alımı Ocak 2016'dan itibaren durdurulmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türk tarafının resmi olarak özür dilemesinin ardından tarım ürünlerine yönelik yasak aşamalı olarak kaldırılmıştı fakat Rusya'daki yerli üreticilere verilen krediler nedeniyle domates yasağı devam etmişti. Uzun müzakerelerin ardından Rusya, Kasım 2017'den itibaren domates yasağını kaldırdı, Türkiye'den alınacak domates miktarının kotasını da 50 bin ton olarak belirledi.

Domates kotası, Rusya'da üretilen sığır etinin Türk pazarına girişine izin verilmesi karşılığında ocak ayında 100 bin tona çıkarıldı.
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