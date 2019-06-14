Güney Kıbrıs'tan Türk gemisi personeline tutuklama kararı

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek Türk sondaj gemisine engel olmak için uluslararası alanda girişimleri devam ediyor.







Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yaptığı iddiasıyla Türkiye’ye ait Fatih sondaj gemisinde çalışan personel hakkında tutuklama kararı çıkardı.





Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, tutuklama kararı çıkan kişi sayısının çift haneli 10’dan fazla olduğunu belirtti Ancak tam sayı vermedi.





TÜRKİYE’NİN DİĞER SONDAJ GEMİSİ “YAVUZ” YAKINDA ADANIN DOĞUSUNDA GÖREVE BAŞLAYACAK





Türkiye, 10 Haziran’da yaptığı açıklamada sondaj gemisinde çalışanlar hakkında çıkarılacak bir tutuklama kararının “çizgiyi aşmak” anlamına geleceğini belirtmişti.





Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Böyle bir küstahlık durumunda gerekli karşılığın verileceği konusunda hiçbir kimsenin şüphesi olmasın” demişti.





Sondaj gemisi Fatih, Mayıs ayından beri adanın batısında demirli bulunuyor. Yavuz adlı diğer sondaj gemisinin de yakında adanın doğusunda göreve başlaması bekleniyor.





Fatih sondaj gemisinde, İngiltere, Amerikan ve Hırvat şirketlerinden yabancı personeller görev yapıyor.Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sondaj konularında uzman üç şirketle iş birliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında daha önce suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.