Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Yıldırım'a fena kızdı /14 Haziran 2019 20:10

Erdoğan, Yıldırım'a fena kızdı

İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelen anketlerde İmamoğlu'nun farkı açtığını söyleyen Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, Erdoğan'ın bu konuda Binali Yıldırım'a kızdığını yazdı.

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İstanbul seçimleri öncesinde AKP’ye gelen anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemediği sonuçlar veriyor.Konuyu köşesine taşıyan Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne sürekli olarak anket geldiğini yazdı. Göktuğ, bugün gelen son anketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdığını söyledi.

16 Haziran günü yapılacak olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak canlı yayını öncesinde gelen ankette İmamoğlu’nun aradaki farkı açtığını ve bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdığını yazdı.
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