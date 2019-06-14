Erdoğan, Yıldırım'a fena kızdı

İstanbul seçimleri öncesinde AKP’ye gelen anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemediği sonuçlar veriyor.Konuyu köşesine taşıyan Günboyu gazetesi yazarı Balamir Göktuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne sürekli olarak anket geldiğini yazdı. Göktuğ, bugün gelen son anketin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdığını söyledi.





16 Haziran günü yapılacak olan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak canlı yayını öncesinde gelen ankette İmamoğlu’nun aradaki farkı açtığını ve bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdığını yazdı.