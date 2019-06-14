Google, kimin daha popüler olduğunu açıkladı

Google arama motoru üzerinden yapılan aramaların analiz edilmesiyle oluşturulan Google Trends verileri, belli bir zaman dilimi ile belirli bir bölgede “kimlerin veya neyin” daha fazla arandığı bilgisini veriyor.Bu veriler de seçimlere giren adayların, internet kullanıcıları arasındaki popülaritesine ilişkin önemli ipuçları ortaya koyuyor.







Korelasyon var, sebep-sonuç ilişkisi yok





Bir adayın internette daha fazla aranması ile seçimlerde alacağı oy oranı arasında bir korelasyon olsa da sebep ve sonuç etkisinin olduğu var sayılamaz.





Örneğin 2004’den beri ABD’deki başkanlık seçimlerinde, Google’da en popüler olan aday seçimleri kazanmıştı. Aynı şekilde Fransa’da 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron ile İtalya’da 2019 Genel Seçimleri’nde de birinci gelen Matteo Salvini, Google’de en çok aranan isimler olmuştu.





Euronews’den Hüseyin Koyuncu’nun haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da yeniden seçime gitme kararının açıklandığı 6 Mayıs’tan, 14 Haziran’a kadar İstanbul’da Google üzerinde yapılan aramalarda Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım’dan 3,6 kat daha fazla aradığı ortaya çıkıyor.





Tarih aralığı: 6.05.2019 – 14.06.2019





Yer: İstanbul





• Ekrem İmamoğlu: 36 puan





• Binali Yıldırım: 10 puan





İstanbul, Türkiye’yi yansıtıyor





Aynı tarihte Türkiye geneline bakıldığında, İmamoğlu’nun 33 puan, Binali Yıldırım’ın da 9 puan alması; aradaki farkın aynı İstanbul’daki gibi yaklaşık 3,6 olması dikkat çekiyor. Yani Google Trends’e göre İstanbul verileri Türkiye genelindeki aramaları yansıtıyor.





31 Mart seçimleri öncesine baktığımızda, İmamoğlu’nun bu dönemdeki kadar “popüler” olamadığı görülüyor. 1 Mart – 31 Mart zaman diliminde İmamoğlu’nun puanı 50, Yıldırım’ın ise 34. Yani İki aday arasındaki fark 1,47 idi.





YSK, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin 729 oy farkıyla kazandığı 31 Mart İstanbul yerel seçimlerini, AKP’nin itirazı sonucu iptal etmiş ve 23 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.