Güneş'ten Fatih Tezcan'a: Ahlaksız

Süper Lig'de iki sene üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı takan Beşiktaş'ta başarının en büyük mimarlarından Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Şampiyonluk kutlamaları sonrası Beşiktaş taraftarlarına, "Hep yüzleri gülsün. Bunu eşime söyledim, onlara da söylüyorum; gülü gülene, sevgiyi bilene ver" dediği için kendisini "Cemaatçi" ilan eden AKP'li Fatih Tezcan'a da Şenol Güneş’ten cevap geldi.







Şenol Güneş, “Sevgimi çok belli eden bir insan değilim ama şampiyonluk günü eşime çiçek gönderdim ve not yazdım: 'Gülü gülene kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir kıymetini bilene ver' ben bunu söyledim ama insanlar neler söyledi. O tip insanlar kötüdür ahlaksızdır. Bunlar gazeteci olmaz. Eşime söylediğim benim değil Mevlana'nın sözüdür. Mevlana'yı herkes iyi okusun.” ifadelerini kullandı.