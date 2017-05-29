Samanyolu Haber /Gündem / Şenol Hoca nereden bilsin! /29 Mayıs 2017 15:00

Şenol Hoca nereden bilsin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sahada yaptığı açıklamada Mevlana'ya atfedilen "Gülü gülene ver, sevgiyi bilene ver" şiirini okudu. O sözler AKP'lilerin Hizmet Fethullah Gülen paranoyasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şenol Hoca nereden bilsin!


Beşiktaş, dün oynadığı Gaziantepspor maçı sonrası şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitmesinin ardından sahaya koşan Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet şampiyonluk kutlamalarına başladı. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise sahada yaptığı açıklamada Mevlana'ya atfedilen "Gülü gülene ver, sevgiyi bilene ver" şiirini okudu. 

Güneş'in bu görüntülerini hükümete yakın televizyon yorumcusu Fatih Tezcan sosyal medya hesabından paylaştı. Tezcan videoyla ilgili "Güneydoğu'dan bir takım şampiyon olsa ve teknik direktörü şampiyonluğu kutlarken durduk yere içinde "Öcalan" geçen şiir okusa ne derdiniz?" şeklinde akıllara ziyan bir değerlendirme yaptı. 

Video AKP'li trollerdeki Hizmet paranoyasını da gözler önüne serdi. 








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