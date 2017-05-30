'Başbakan talimat vermiş adamlar basıyorlar gazı'

Star gazetesi Gezi'de yaşanan şiddet olaylarını polislerin üzerine yıkmaya çalıştı.





Manşet habere göre bütün olayların sorumlusu Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu söylenen polislerdi.













Star'da pişen yalan kısa süre sonra Odatv tarafından da servise kondu.





Ama o günlere dair 17-25 Aralık sürecinde ortaya saçılan ses kayıtları hala youtube'da duruyor.





Yolsuzluk şüphelileri dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ve işadamı Cemal Kalyoncu Gezi'yi konuşuyorlar. Kayıtta Güler, parkın boşaltılması ve gruplara sert müdahale edilmesi talimatını bizzat dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söylüyor. AKP'li eski bakan 'Başbakan talimat vermiş benim adamlara. Adamlar basıyor gazı' diyor. Bir başka kayıtta ise Muammar Güler Erdoğan'ın olayların şiddet yoluyla bastırılmasını istediğini 'Nuh diyor peygamber demiyor' sözleriyle anlatıyor. Kayıtta kabağın dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a patladığını itiraf ediyor. İşte o konuşma:









Tabi bir de Erdoğan'ın bizzat o dönem İstanbul'da görevli polislere yaptığı övgüler var:





ERDOĞAN: POLİSİMİZ DESTAN YAZMIŞTIR





Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Direnişi sırasında Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemcilerine saldıran polislere sahip çıkmış “Polisimiz demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Adeta bir kahramanlık destanı yazmıştır” demişti.