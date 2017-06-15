Gül ailesinin eski danışmanına gözaltı

Cumhuriyet' gazetesinin haberine göre, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Ayşe Yılmaz, Tayyip Erdoğan’ın yasaklı olduğu 2002’de Başbakan olan Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapıyordu. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olup Çankaya Köşkü’ne çıkmasının ardından Ayşe Yılmaz, Hayrunisa Gül’ün danışmanlığını yaptı.





Daha önce gözaltına alınan ve hakim tarafından serbest bırakılan Yılmaz hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.





Ayşe Yılmaz hakkında verilen gözaltı kararı gerekçesinde çocuklarının gittiği okul ve Bank Asya'da hesabının bulunması gibi suç olmayan ancak AKP hukukunun suç kabul ettiği eylemler bulunuyor.

