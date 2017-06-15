Samanyolu Haber /Ekonomi / İşsizlik rakamları açıklandı /15 Haziran 2017 10:52

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart dönemi işsizlik rakamlarını yüzde 11.7 olarak açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %18,5’i tarım, %19,4’ü sanayi, %7,3’ü inşaat, %54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %32,9 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mart 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,5 oldu.
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