Dünyanın en pişkin yalancısı

Selvi kendini yalanladı





AKP'nin Hürriyet'teki parti komiseri gibi çalışan Abdülkadir Selvi “F...’cülerden yeni darbe tarihi” başlıklı kısa süre önceki yazısında, Yunanistan’ın Rodos Adası’na giden bazı Hizmet Hareketi mensuplarının “15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak. Bayramı kimin yapacağını göreceğiz” dediğini iddia etti. Yazıda konuşan kişilere ve konuşmanın nasıl elde edildiğine dair tek bir detay yoktu. Selvi iddiasını günlerce sürdürdü. Bugün ise yani 15 Haziran günü ise pişkince sanki yalanın kaynağı bizzat kendisi değilmiş gibi “Bugün 15 Haziran ve bir kez daha F...’cülerin verdiği darbe tarihi doğru çıkmadı” dedi.





İşte yazısındaki o bölüm:





15 Haziran’da darbe istihbaratını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu belirten Abdulkadir Selvi, Soylu’nun kendisine söylediklerini şöyle aktardı:





“İhbarı incelediklerini söyledi. “Bizde 15 Haziran’da darbe olacak diye bir istihbarat yok” dedi. Yine de dikkatliydi. “F...ye karşı aynı zamanda psikolojik bir mücadele veriyoruz. Bu da onun bir parçası” diye konuştu.







