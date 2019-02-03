Gül'e suikast iddiasını yazdı, gazeteden kovuldu

Odatv‘nin haberine göre karar, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal tarafından verildi. Ancak gazetede konuşulanlara göre, kararın alınmasında Soysal’a gelen “çok üst düzey bir ismin telefonu” etkili oldu.







Atilla, 28 Ocak tarihli yazısında, çok ciddi bir iddiayı gündeme getirmişti. Atilla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir “suikast” iddiasını kaleme alarak, Hayrunnisa Gül’ün, eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda gösterdiği refleks ile Abdullah Gül’ün “ölümden ucuz kurtulduğu”nu belirtmişti.





Atilla’nın yazısı ertesi gün Milliyet’in internet sayfasından kaldırılmıştı.







