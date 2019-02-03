Samanyolu Haber /Gündem / Gül'e suikast iddiasını yazdı, gazeteden kovuldu /03 Şubat 2019 01:43

Gül'e suikast iddiasını yazdı, gazeteden kovuldu

Eski Cumhurbaşkanı 'Abdullah Gül'e suikast' iddiasına kaleme alan Talat Atilla'nın Milliyet'teki yazılarına son verildi.

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Odatv‘nin haberine göre karar, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal tarafından verildi. Ancak gazetede konuşulanlara göre, kararın alınmasında Soysal’a gelen “çok üst düzey bir ismin telefonu” etkili oldu.

Atilla, 28 Ocak tarihli yazısında, çok ciddi bir iddiayı gündeme getirmişti. Atilla, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir “suikast” iddiasını kaleme alarak, Hayrunnisa Gül’ün, eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda gösterdiği refleks ile Abdullah Gül’ün “ölümden ucuz kurtulduğu”nu belirtmişti.

Atilla’nın yazısı ertesi gün Milliyet’in internet sayfasından kaldırılmıştı.


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