Çamlıca Camii'nin müteahhidi iflas etti





Hedef Yapı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1997 yılında kurulan şirket Çamlıca Camii inşaatı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı , Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında yer almıştı. Şirket Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Libya'da da bazı projelerde görev aldı.



Hedef Yapı, 23 Eylül 1997 tarihinde 500 bin TL sermaye ile Fatih Kalpakçı, Tunis Kalpakçı ve Erkan Özdemir ortaklığında kurulmuştu. Ancak son zamanlarda geçirdiği maddi sıkıntıyı aşamayan şirket iflas etti.Insaatderyasi.com'un haberine göre Hedef Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. vekili tarafından İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato davası açılmıştı. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.