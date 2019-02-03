Samanyolu Haber /Dünya / Türk sahibinin 2 ay önce sattığı gemi 'Eser'de tarihi boyutta uyuşturucu çıktı: 9,5 ton! /03 Şubat 2019 01:48

Türk sahibinin 2 ay önce sattığı gemi 'Eser'de tarihi boyutta uyuşturucu çıktı: 9,5 ton!

Panama bandıralı ‘Eser’ adlı kargo gemisinde 9.5 ton kokain yakalandı. Geminin eski sahibinin Türkiyeli bir şirket olduğu bildirildi.

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Batı Afrika kıyılarındaki Cape Verde Adası açıklarında "Eser" adlı kargo gemisinde 9,5 ton kokain ele geçirildi. Geminin 11 mürettebatının tamamının Rus olduğu ancak geminin eski sahibinin Türkiyeli bir şirket olduğu belirtildi. 11 mürettebatın tutuklandığı bildirildi.

Gemi, 4 Ocak’ta, Tanzanya’dan Fas’a gitmek üzere yola çıkmış. Maritime Bulletin'in haberine göre, mürettebattan birinin ölümü üzerine Praia’daki limana acilen yanaşmak zorunda kalmış. Haberde geminin demirlediği Praia’da da polisin, muhtemel bir uyuşturucu kaçakçılığı konusunda bilgisinin olduğu vurgulandı.

Geminin eski sahibi, Gemiciler Denizcilik Nakliyat Equasis adlı Türkiyeli şirket. 1985 yapımı ve 3600 gros tonajlı geminin 6 Kasım 2018’de şimdiki sahibi olan Ecolive de Panama firmasına satıldığı bildirildi. 

maritimebulletin.net
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