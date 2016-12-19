Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Gül ve Davutoğlu'na suçlayıcı darbe soruları! /19 Aralık 2016 09:36

AKP'den Gül ve Davutoğlu'na suçlayıcı darbe soruları!

TBMM 15 Temmuz Komisyonu’nun AKP'li üyeleri, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e suçlayıcı ifadeler içeren bir dizi soru gönderdi

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Gül ve Davutoğlu'na komisyondan suçlayıcı darbe soruları!

15 Temmuz Komisyonu’nun AKP'li üyeleri, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yazılı olarak gönderilen metinde, “Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı’nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı’na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz hazırlanması mümkün görünmeyen sorular Gül ve Davutoğlu'nu hedef alıyor...

Üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na da “Başbakan Tayyip Erdoğan’ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.



Komisyonun AKP'li üyeleri eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve Ahmet Necdet Sezer, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut’a yazılı olarak sorular gönderdi. CHP’li üyeler, bu kişilerin komisyonda dinlenilmesi gerektiği yolunda görüş bildirerek, soru hazırlamadı.

GÜLEN’İ METHETMEK

Gül’e sorulan 27 sorudan bazıları özetle şöyle:

- “F... örgütlenmesi hakkında istihbari bilgi aldınız mı?

- MGK toplantılarında, ‘Fetullah’ ön adıyla başlayan illegal yapıya dair bir husus gündeme getirildi mi?

- Gazeteci Fehmi Koru’nun Amerika’ya gitmesi yönünde bir talep sizden mi geldi, yoksa kendisi mi size teklifte bulundu?

- 2004’te Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalı yetkililere bir mektup gönderdiğiniz ve mektupta Gülen’i eğitimci sıfatıyla methettiğiniz iddialarına açıklık getirir misiniz?

- Devlet aklı, himmet paraları ile örgüte devasa finansal güç oluşturulmasını nasıl tespit edememiştir?

- Görev süreniz içerisinde, F... örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu?

- Refahyol ve AK Parti hükümetleri döneminde MGK’daki bilgilendirme sunumları F... ile mi yoksa genel irticai faaliyetlerle mi ilgiliydi?

- Yetkili makamlarda bulunduğunuz süre boyunca F...’nün kayıt dışı para kaynakları ve transferleri hakkında şüpheleriniz oldu mu? Araştırılması talimatı verdiniz mi?

- 7 Şubat hadisesinde söz konusu yapının niyeti hakkında bir kanaat edinmiş miydiniz, o tarihte nasıl değerlendirdiniz, bugün nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarı’nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı’na ifade vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir misiniz?”

PERİNÇEK: AKP'Lİ ÜST DÜZEY İSİMLERE OPERASYON YAPILACAK

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, AKP'de üst düzey isimlere Cemaat operasyonu yapılacağını söylemiş “AKP'nin kendi içine yönelmesi o kadar kolay değil. Belediyelerde kısmen yöneliyor, birçok AKP yöneticisi hapse atıldı. Kendileri de çok iyi biliyor, sıra gelecek” demişti.

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