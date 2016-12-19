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İstanbul merkezli cadı avı: 18 gözaltı kararı!
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İstanbul merkezli cadı avı: 18 gözaltı kararı!
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19 Aralık 2016 09:08
İstanbul merkezli cadı avı: 18 gözaltı kararı!
İstanbul merkezli 8 ilde Cemaat soruşturması kapsamında operasyon yapılıyor. 17'si sivil 1'i polis 18 kişi için gözaltı kararı var.
SHABER3.COM
İstanbul merkezli cadı avı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen cadı avı kapsamında 17’si sivil, 1’i emniyet personeli toplam 18 kişiye yönelik 8 ilde 24 adrese yönelik operasyon düzenledi.
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