Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul merkezli cadı avı: 18 gözaltı kararı! /19 Aralık 2016 09:08

İstanbul merkezli cadı avı: 18 gözaltı kararı!

İstanbul merkezli 8 ilde Cemaat soruşturması kapsamında operasyon yapılıyor. 17'si sivil 1'i polis 18 kişi için gözaltı kararı var.

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İstanbul merkezli cadı avı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen cadı avı kapsamında 17’si sivil, 1’i emniyet personeli toplam 18 kişiye yönelik 8 ilde 24 adrese yönelik operasyon düzenledi.
 

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