Samanyolu Haber /Gündem / HDP Milletvekili Adıyaman gözaltına alındı /19 Aralık 2016 10:47

HDP Milletvekili Adıyaman gözaltına alındı

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü.

HDP Milletvekili Adıyaman gözaltına alındı

Hafta sonu parti çalışmaları için Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ile birlikte kente gelen Mehmet Emin Adıyaman, gece geç saatlerde misafir olarak kaldığı eve giden polisler tarafından gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görülen bir davada hakkında zorla getirme kararı verildiği öğrenilen milletvekili Adıyaman, polisler tarafından misafir olarak kaldığı evde gözaltına alındı ve sabah saat 06.00 uçağı ile Ankara'ya götürüldü.

Adıyaman'ın, hakkında zorla getirme kararı verilen davanın ise bugün Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.
<< Önceki Haber HDP Milletvekili Adıyaman gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:38