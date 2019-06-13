Samanyolu Haber /Gündem / 'Gül ve Davutoğlu AKP'nin kaybetmesini istiyor, aksi onlara kaybettirir' /13 Haziran 2019 10:12

'Gül ve Davutoğlu AKP'nin kaybetmesini istiyor, aksi onlara kaybettirir'

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na salvolarına devam ediyor.

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Metiner 23 Haziran'daki İstanbul seçiminde AKP'nin kaybetmesini istediklerini savundu.

Metiner, bugünkü yazısının "Gül-Davutoğlu niye suskun?" başlıklı bölümünde şunları yazdı: 

Kaçtır soruyorum her ikisine: Niçin susuyorsunuz? Sorum gayet açık ve net: İstanbul seçiminde kimi destekliyorsunuz? Bu soruya verilecek üç cevap var: 

Bir: Tabii ki AK Parti’mizin adayını destekliyoruz. 

İki: CHP adayını destekliyoruz. Çünkü CHP kazanırsa kendi siyasetimizin önü açılır. 

Üç: AK Parti’nin kazanmasını istemeyiz lakin CHP adayına da oy veremeyiz, o yüzden sandıkta boş oy kullanırız. 

Çıkıp mertçe açıklasınlar. Bekliyoruz. Zira bunu bilmeye hakkımız var bizim. Görüyorum ki açıklamaya pek niyetleri yok.  O zaman ben diyeyim: Her ikisi de AK Parti’nin kaybetmesini istiyor. Başka türlüsü onlara kaybettirir. AK Parti’nin kaybetmesini kendi siyasi gelecekleri veya şahsi ikballeri için şart görenlerin AK Partili oldukları veya AK Parti’nin geleceği için kaygı duydukları için eleştiri getirdikleri iddiasına inanan varsa beri gelsin!
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