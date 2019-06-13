'Aradaki fark 5 puana kadar çıkmıştı ancak Vali polemiği İmamoğlu'na çok oy kaybettirdi'

Tüm bu çalışmaların YSK’nin seçimi iptal ettiği 6 Mayıs’ta oluşan “mağdur” algısıyla Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında oluşan farkın kapanması için olumlu bir etki oluşturduğu, Yıldırım’ın yükselişe geçmekle birlikte seçimin kazanılması için yeterli olmayabileceği değerlendiriliyor. AKP’de Yıldırım’ın 16 Haziran’da yapılacak televizyon programını avantaja çevirmesi durumunda tablonun değişebileceği yorumları yapılıyor.







T24'de yer alan habere göre YSK’nin seçimi iptal ettiği 6 Mayıs ve izleyen günlerde Yıldırım ile İmamoğlu arasında en az 5 puanlık bir fark oluşmuştu. Ancak propaganda yöntemlerinin değiştirilmesi ve İmamoğlu’nun sakinliğini kaybederek Ordu Valisi’yle girdiği polemik Yıldırım’ın yükselişe geçerek farkı kapatmasını sağladı. Ancak yükseliş İmamoğlu karşısında seçimi kazanmaya yetmeyebileceği konuşuluyor. 10 günlük süreçte çok çalışılması ve hata yapılmaması durumunda bir şans olabileceği değerlendiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son açıklamaları, olumsuz etkileyebilir.





Ayrıca, Yıldırım ile İmamoğlu’nun 16 Haziran’da yapacakları televizyon programı çok önemseniyor. Yıldırım’ın, televizyon programını kabul ederek ve moderatör olarak Uğur Dündar’ı gündeme getirerek özgüvenini ortaya koyması puan kazandırdı. Ancak kulislere göre, programda her iki adayın göstereceği performans seçimin sonucunu etkileyecek bir tablo ortaya çıkarabilir. Yıldırım, sakin ve esprili kişiliğiyle sempati yaratabilir, eğer hata yapmazsa İmamoğlu’nun da mağdur algısını kırarsa programı avantaja çevirebilir.