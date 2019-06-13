Futbolda yayın krizi : Katarlılara satılan Digitürk yayın ihalesini bitirmek istiyor

DİGİTÜRK: BEN SATIŞ YAPAMIYORUM, ZARAR EDİYORUM
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, toplantıda “Kulüpler Birliğinden gelen yazıda ’18 Haziran’da toplantı var’ deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor.
Federasyona diyor ki ‘Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum’, ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor.” şeklinde konuştu.
Bu ifadeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’na(TFF) 500 milyon dolar veren Digitürk’ün çekilmesi kulüplerin bir manada batması anlamına geliyor. Özellikle büyük kulüplerin milyarları bulan borçları Türk futbolunun çökmesi şeklinde yorumlanıyor. Oluşan kriz sonrası Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerine ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu.
DİGİTÜRK’ÜN AÇIKLAMASI
Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır:
* Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.
* Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digitürk tarafından gerçekleştirilmektedir.
* Diğer yandan Digitürk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.
* Digitürk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.
DİGİTÜRK’ÜN GELİRLERİ DÜŞÜYOR
Digitürk’ün en büyük gelir kapısı futbol maçlarının satışı. Ancak yayıncı kuruluşun maç pozisyonlarını veriş şekli ile ilgili sıkıntılar var. Tartışmalı görüntülerin verilmemesi, farklı açılardan tekrarların ekrana gelmemesi gibi problemler izleyiciyi yayıncı kuruluştan soğuttu. Lig’e güvenini kaybeden büyük kulüp taraftarları toplu olarak aboneliği bırakmayı düşünüyor.
Lig bitiminden sonra Lig Tv üyelerine yaz indirimi gerçekleşmedi ve bununla ilgili sosyal medyada eleştiriler gündeme geldi. Sürekli aynı filmlerin gösterilmesi, kanalların eksiltilmesi gibi durumlarda Digitürk’ü zarara soktu. Futbol’dan istediği karı alamayan kanal yönetimi olayı Kulüpler Birliği’ne taşıyarak yıllık ödenen 500 milyon ile ilgili bir çıkış kapısı aradığı belirtiliyor.