Futbolda yayın krizi : Katarlılara satılan Digitürk yayın ihalesini bitirmek istiyor

DİGİTÜRK: BEN SATIŞ YAPAMIYORUM, ZARAR EDİYORUM





Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, toplantıda “Kulüpler Birliğinden gelen yazıda ’18 Haziran’da toplantı var’ deniliyor. Toplantının gündemi, yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor.





Federasyona diyor ki ‘Ben satış yapamıyorum, zarar ediyorum’, ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirler de gelmeyecek, iş daha da kötüye gidecek. En büyük gelirimiz yayıncı kuruluş, onlar da çıkmak istiyor.” şeklinde konuştu.





Bu ifadeler sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’na(TFF) 500 milyon dolar veren Digitürk’ün çekilmesi kulüplerin bir manada batması anlamına geliyor. Özellikle büyük kulüplerin milyarları bulan borçları Türk futbolunun çökmesi şeklinde yorumlanıyor. Oluşan kriz sonrası Digitürk, TFF ile çalışmaya devam edeceklerine ancak bazı taleplerde bulunduklarını duyurdu.



