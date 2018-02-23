Samanyolu Haber /Spor / Guardiola'ya 'siyasi simge' cezası /23 Şubat 2018 23:07

Guardiola'ya 'siyasi simge' cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, Katalonya doğumlu olan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya, maç esnasında üzerinde sarı kurdele taşıdığı gerekçesiyle ceza verdi.

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Sarkı kurdele, Katalanların İspanya hükümeti tarafından tutuklanmasına karşı verilen tepkinin sembolü olarak biliniyor.

Guardiola da Kasım ayında Katalonya'daki siyasi mahkumları desteklemek için sarı kurdele taktığını söylemişti.
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