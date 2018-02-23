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Guardiola'ya 'siyasi simge' cezası
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Guardiola'ya 'siyasi simge' cezası
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23 Şubat 2018 23:07
Guardiola'ya 'siyasi simge' cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, Katalonya doğumlu olan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya, maç esnasında üzerinde sarı kurdele taşıdığı gerekçesiyle ceza verdi.
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Sarkı kurdele, Katalanların İspanya hükümeti tarafından tutuklanmasına karşı verilen tepkinin sembolü olarak biliniyor.
Guardiola da Kasım ayında Katalonya'daki siyasi mahkumları desteklemek için sarı kurdele taktığını söylemişti.
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P
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34
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2
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34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
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SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
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BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
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