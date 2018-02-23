Samanyolu Haber /Gündem / 3 aylık bebek ile 2 yaşındaki küçük kızı anne ve babasız bıraktılar... /23 Şubat 2018 23:29

3 aylık bebek ile 2 yaşındaki küçük kızı anne ve babasız bıraktılar...

Samsun’da KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmen Mehmet Ç. ve eşi Büşra Ç. gözaltına alındı. Anne sütünden başka bir şey içemeyen 3 aylık bebekleri Esra Ç. ve 2 yaşındaki Azra Ç. hem annesiz hem de babasız kaldı.

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Türkiye’de 15 Temmuz darbe bahanesinden sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’lerle (KHK) on binlerce öğretmen görevinden uzaklaştırıldı. Bu öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu daha sonra açılan soruşturmalarla cezaevine kondu.

Öğretmen Mehmet Ç. aylar önce KHK ile çok sevdiği mesleğinden uzaklaştırıldı. Dün akşam Samsun’da yaşayan öğretmen Mehmet Ç. ve eşi Büşra Ç. gözaltına alındı. Mehmet Öğretmen ve eşi Kırklareli’ne götürüldü.

Çiftin biri 2 yaşında Azra Ç., diğeri 3 aylık Esra Ç. olmak üzere iki çocukları var. 3 aylık bebekleri anne sütünden başka bir şey içemiyor. Azra ve Esra hem annesiz hem babasız kalmış oldu. Çocuklara Anneanneleri bakıyor.


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