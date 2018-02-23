Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ateşkes için garanti istedi /23 Şubat 2018 23:05

Rusya ateşkes için garanti istedi

Doğu Guta'da ateşkes için BM Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılacak oylama öncesinde AB'den de 'derhal ateşkes' çağrısı geldi. Rusya ise karar tasarısına destek verecekleri ancak ABD'nin silahlı militanların ateşkese uymasını garanti edecek değişikliklere karşı olduğu açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Suriye’de pazar gününden bu yana 400’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta için bir ateşkes çağrısı da Avrupa Birliği’nden (AB) geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde bugün bir ateşkes tasarısının oylamaya sunulması öncesi Brüksel’den yapılan açıklamada, ‘derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardıma izin verilmesi’ istendi.

Birliğin 28 üyesinin imzasını taşıyan açıklamada, “AB, Doğu Guta halkının yaşadığı dehşeti tarif edecek sözcükleri bulamıyor. İnsani yardıma erişimin engellenmemesi ve sivillerin korunması ahlaki bir görev ve acil bir mesele. Savaşa şu an son verilmeli” ifadeleri kullanıldı.

DOĞU GUTA’DA NE OLDU?

Suriye’nin başkenti Şam’a sekiz kilometre mesafede olan Doğu Guta banliyösü, uzun zamandır silahlı isyancıların (çoğunlukla El Nusra ve Ceyşül İslam) kontrolünde. Suriye yönetimi, Şam yakınlarında silahlı isyancıların elindeki son bölge olan Doğu Guta’yı kuşatmış durumda. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pazar gününden bu yana düzenlenen hava saldırılarında ise en az 416 kişinin hayatını kaybettiğini, 2100’den fazla kişinin de öldüğü bilgisini veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ateşkes için garanti istedi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
06:44:35