Rusya ateşkes için garanti istedi

Suriye’de pazar gününden bu yana 400’ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta için bir ateşkes çağrısı da Avrupa Birliği’nden (AB) geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde bugün bir ateşkes tasarısının oylamaya sunulması öncesi Brüksel’den yapılan açıklamada, ‘derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardıma izin verilmesi’ istendi.





Birliğin 28 üyesinin imzasını taşıyan açıklamada, “AB, Doğu Guta halkının yaşadığı dehşeti tarif edecek sözcükleri bulamıyor. İnsani yardıma erişimin engellenmemesi ve sivillerin korunması ahlaki bir görev ve acil bir mesele. Savaşa şu an son verilmeli” ifadeleri kullanıldı.





DOĞU GUTA’DA NE OLDU?





Suriye’nin başkenti Şam’a sekiz kilometre mesafede olan Doğu Guta banliyösü, uzun zamandır silahlı isyancıların (çoğunlukla El Nusra ve Ceyşül İslam) kontrolünde. Suriye yönetimi, Şam yakınlarında silahlı isyancıların elindeki son bölge olan Doğu Guta’yı kuşatmış durumda. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, pazar gününden bu yana düzenlenen hava saldırılarında ise en az 416 kişinin hayatını kaybettiğini, 2100’den fazla kişinin de öldüğü bilgisini veriyor.