Samanyolu Haber /Dünya / Guaido CNN’e konuştu: Trump’la konuştum, tüm seçenekler masada /29 Ocak 2019 16:10

Guaido CNN’e konuştu: Trump’la konuştum, tüm seçenekler masada

Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden ABD destekli Guaido, CNN’e verdiği demeçte Trump ile konuştuğunu, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Guaido kendisini tanıyan İsrail’e de teşekkür mektubu gönderdi.

SHABER3.COM

Venezuela’da 23 Ocak’ta düzenlediği mitingde kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Juan Guaido, CNN’in İspanyolca kanalına verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’la birkaç kez konuştuğunu, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Lideri olduğu muhalefetin, hükümetin “barışçıl bir geçiş”ini sağlayabileceğini ve ülkeyi seçimlere götürebileceğini ileri süren Guaido “Diktatörün gitmesi için büyük baskı uygulamalı, geçiş hükümeti kurmalı ve serbest seçimlere gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CNN’in aktardığına göre Guaido, ABD’nin Venezuela’nın petrol şirketlerine getirdiği yaptırım kararı sonrası yaptığı açıklamalarda Maduro’ya ve ordu mensuplarına da af getireceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile birçok kez görüştüğünü belirten Guaido, CNN’in askeri müdahale olup olmayacağına dair sorusuna “tüm seçenekler masada” yanıtını verdi.

Trump ile askeri müdahale konusunu konuştuğuna dair bir yorum yapmaktan kaçınan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile de görüştüğünü söyledi.

İSRAİL'E TEŞEKKÜR MEKTUBU

Öte yandan Guaido, ABD’nin ardından kendisini “geçici devlet başkanı” olarak tanıyan ülkelerden İsrail’e de teşekkür etti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya teşekkür mektubu gönderen Guaido, Venezuela ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin Venezuela’nın önceki lideri Hugo Chavez döneminde koparıldığını belirterek en kısa zamanda diplomatik ve siyasi ilişkilerin yeniden başlamasını dilediğini kaydetti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Guaido CNN’e konuştu: Trump’la konuştum, tüm seçenekler... Sonraki Haber >>

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

AKİT: Maduro'yu gönderirlerse bilin ki Erdoğan'ı da paketlerler

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Duhok'ta Türk üssüne saldırının görüntüleri ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:12:02