Savaş uçaklarının harekât sorumlusu olan general tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yapan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, gözaltına alındı.
Gülay, 2017 Yüksek Askeri Şurası’nda generalliğe yükseltilmiş, ardından bu kritik göreve atanmıştı.
Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tuğgeneral Akgülay’ın Diyarbakır’a getirildiği öğrenildi.
Diyarbakır’a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Tuğgeneral Akgülay’ın bir süre önce emekliliğini istediği ifade ediliyor.