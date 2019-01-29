Yargı bir kez daha Ermenilere yönelik ırkçılığı meşrulaştırdı

Yazar Hayko Bağdat, 6 Aralık 2018’de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki yazısının ardından tehditler aldığını duyurmuştu. Bağdat, “Soylu hem zavallı hem de yargılanacak.” demişti.







HAYKO BAĞDAT’A “KILIÇ ARTIĞI” DEDİ

Süleyman Soylu’nun ırkçı beyanlarına, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin de destek vermişti. Keskin, Hayko Bağdat’a, “Yiyorsa yargıla da görelim kılıç artığı.” dedi.





Bu sözleri üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Prof. Keskin hakkında 12 Aralık 2018’de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yahya Mustafa Keskin hakkında yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.





Keskin, “Savcı, ‘takipsizlik’ karar vererek, suça ortak oldu. İtiraz edeceğiz.” dedi.





YARGI BENZER BİÇİMDE HRANT DİNK’İ DE KORUMAMIŞTI

Yargı, suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’e yönelik benzer hakaretler karşısında da aynı tavrı sergilemişti. Dink yazıları sebebiyle İstanbul Valiliği’nde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinin kendisini tehdit ettiği ispat etmiş, ancak sözkonusu MİT personeli hakkında yargılama izni verilmemişti.





Aynı şekilde dönemin valisi Muammer Güler’in yargılanmasına da izin verilmemişti.