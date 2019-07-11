Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP doları böyle düşürüyor! /11 Temmuz 2019 14:44

AKP doları böyle düşürüyor!

Hükümet dövizi düşürmek için yurt dışından bavulla para getiriyor. Merkez Bankası verilerine göre mayıs ayında 1 milyar 604 milyon dolar (8 milyar TL) tutarında kaynağı meçhul para geldi. Nisan ayında da "net/hata noksan" kalemi aynı şekilde 3,6 milyar dolar (20 milyar TL) olarak tahakkuk etmişti.

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SAMANYOLUHABER | ÖZEL- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti yurt dışından kaynağı meçhul para getirmeye devam ediyor. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre mayıs ayında 1 milyar 604 milyon dolar (8 milyar TL) tutarında kaynağı meçhul para geldi. Nisan ayında da "net/hata noksan" kalemi aynı şekilde 3,6 milyar dolar (20 milyar TL) olarak tahakkuk etmişti. 

Böylece AKP hükümeti tarafından Türkiye'ye iki ayda 5,2 milyar dolar esrarengiz para getirildi.

2018 yılında "net/hata noksan" diye gösterilen ve bavullarla Türkiye'ye getirilen esrarengiz para tutarı ise 8,8 milyar dolara ulaşmıştı.

2017 yılında ise döviz açığı 21 milyar dolar esrarengiz para ile kapatılmaya çalışıldı.
 
YABANCI YATIRIMCI 456 MİLYON DOLARI YURT DIŞINA ÇIKARDI
 
Türkiye'ye dönük doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 51 milyon ABD Doları azalarak 204 milyon dolar oldu.

"Sıcak para" diye bilinen portföy yatırımlarında ise çıkış hızlandı. Mayısta 456 milyon doları net sermaye çıkışı kaydetmiştir. 

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 138 milyon doları ve 369 milyon doları net satış yaptı.

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