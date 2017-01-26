Flaş! Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya çifte çağrı

Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya çifte çağrı







Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Strasbourg’da devam eden genel kurul toplantılarında tartışılan “Avrupa’da Gazetecilere ve Medya Özgürlüğüne Karşı Saldırılar” başlıklı rapor ve beraberindeki karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi. 15’e karşı 110 oyla kabul edilen karar metninde, medya özgürlüğü konusunda “en sorunlu” Avrupa Konseyi üyesi ülkeler olarak Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Polonya ve İtalya ön plana çıktı. Deutsche Welle’de yayımlanan habere göre, Kararın Türkiye’yle ilgili bölümünde, darbe girişimi ve terör saldırılarının ülkeyi “zorluklar ve sınamalarla karşı karşıya bıraktığı”, ancak AKPM’nin, “OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) nedeniyle medya kuruluşları ve gazetecilerin içinde bulunduğu dramatik durumdan endişe duyduğu” dile getirildi. AKPM bu kapsamda Türk makamlarından, “terör eylemlerine aktif biçimde katıldıkları gerekçesiyle suçlanmamış gazetecilerin serbest bırakmasını” istedi. Kararda, yazar ve medya mensuplarının tutuklanmasını ve medya kuruluşları ve mallarına kamu tarafından el konulmasını sağlayan KHK’ların ise “gözden geçirilmesi” çağrısında bulunuldu. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun Venedik Komisyonu tavsiyeleri ışığında gözden geçirilmesini isteyen AKPM, TRT’nin bağımsızlığının da “kuvvetlendirilmesi” talebinde bulundu.







Türk heyeti bölündü





Kararla ilgili nihai oylamada AKPM’nin AKP’li üyeleri aleyhte, CHP ve HDP’li üyeleri ise lehte oy kullandı. AKP’li üyelerin, kararın Türkiye’yle ilgili bölümünü değiştirmek için sunduğu değişiklik önergeleri kabul görmedi. Oylama öncesi genel kurulda Sosyalist Grup adına söz alan CHP milletvekili Gülsün Bilgehan, “Gerçeklerden korkanlar gazetecilerden de korkarlar. Demokrasileri ayakta tutanlar dürüst siyasetçiler ve sadece ve sadece gerçekleri yazan gazetecilerdir” dedi. Liberal Grup adına söz alan AKPM eski başkanı Anne Brasseur ise ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların demokrasilere yönelik saldırılar olduğunu belirterek, “Bu korkunç saldırılar, hep beraber gördük, bir yandan terör örgütlerinden geliyor, ama aynı zamanda bazı ülkelerde iktidarlardan kaynaklanıyor. Her ikisine de karşı durmamız gerekiyor zira söz konusu olan demokrasilerimizin varlığıdır” dedi.





En çok Türkiye’den





Rapor ve karar metni Avrupa Konseyi tarafından Nisan 2015’te kurulan Avrupa Konseyi Gazetecilerin Güvenliği ve Gazeteciliğin Korunmasını Kuvvetlendirme Platformu’na bugüne kadar yapılan şikâyetler temelinde hazırlandı. Platforma, Avrupa veya uluslararası çapta faaliyet gösteren basın örgütleri tarafından gazeteciler veya medya kuruluşlarına yönelik tehditlerle ilgili şikâyette bulunulabiliyor. Platforma bugüne kadar 33 Avrupa ülkesinden 254 şikayette bulunuldu. Bu şikayetlerin 87’si Türkiye kaynaklı.





ONO: ÖZGÜR BASINA SAYGI GÖSTERİN





Kanada merkezli uluslararası Haber Ombudsmanları Organizasyonu (ONO), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık mektup yayımlayarak tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. ONO Başkanı Esther Enkin’in imzasını taşıyan mektupta, gazetemiz ombudsmanı Güraz Öz ile “tarafsız ve bağımsız olarak işlerini yaparken gözaltına alınan” tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması için Türk hükümetine çağrıda bulunuldu. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’nın en etkin medya kuruluşlarından üyeleri bulunan ONO’nun özgür ve sorumlu habercilik için çalıştığı belirtilerek, “Ombudsmanlar ve gazeteciler, açık ve adil habercilir yapmak ve bazen hükümetleri eleştirmek konusunda demokratik bir görev üstlenmişlerdir. Türk hükümetini, hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz” denildi.