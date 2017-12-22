Samanyolu Haber /Gündem / Google'da sürpriz değişiklik /22 Aralık 2017 19:48

Google'da sürpriz değişiklik

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, 17 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurdu. Dünyanın en büyük internet şirketini yaratan Alphabet'te uzun yıllardır görev yapmakta olan 62 yaşındaki mühendis, Ocak ayında gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında istifasını vereceğini ve Alphabet ile teknik danışman olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Google'da sürpriz değişiklik

Alphabet'ten dün yapılan açıklamaya göre Schmidt Yönetim Kurulu Başkanı görevini bırakacak, şirkete teknik danışman ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermeye devam edecek.

Yapılan açıklamada Alphabetin CEO'su Larry Page, 2001 yılından bu yana Eric teknolojinin geleceği konusunda iş ve mühendislik uzmanlığı anlamında çok net bir vizyon kattı dedi.

Schmidt, yedi yıl önce CEO'luk koltuğunu Google'ın kurucu ortağı Larry Pagee devretmiş, Page hem Google'ın hem de Alphabet'in basındaki yüzü olmaya devam etmişti.

Schmidt görevinden ayrılacağını Twitter hesabından da duyurdu.
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