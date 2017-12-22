Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab'ın mahkemede çizdiği şemalar yayınlandı /22 Aralık 2017 19:44

Reza Zarrab'ın mahkemede çizdiği şemalar yayınlandı

Reza Zarrab'ın ABD'deki İran yaptırımları davasında çizdiği şemalar jürinin yeniden değerlendirme isteği üzerine kayıtlara girdi. Zarrab, İran yaptırımlarını Halkbank üzerinden deldiği karmaşık yöntemi anlatabilmek için beyaz tahtaya renkli kalemlerle şemalar çizmişti.

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ABD’deki İran yaptırımları davasında itirafçı olan Reza Zarrab’ın ifadesi sırasında çizdiği şemalar jürinin talebi üzerine kayıtlara geçti. Zarrab, İran’ın Halkbank’ta biriken doğalgaz ve petrol gelirlerinin Türkiye’den altın ve hayali gıda ticaretiyle çıkartılması için nasıl bir yöntem geliştirdiğini jüriye daha kolay anlatabilmek amacıyla ifade verirken bir dizi şema çizmişti.

Kararı görüşen jüri bu şemaları değerlendirmek istedi. Şemalar böylece mahkeme sunumu olarak kayıtlara geçince de kamuoyuyla paylaşıldı.

Zarrab, ifade verdiği bir hafta boyunca şemalarıyla da konuşulmuştu. Duruşmayı salondan izleyen Amerikalı gazeteciler, Zarrab’ın yöntemini daha kolay anlatabilmek için farklı renkte kalemler kullandığını, şemaları daha önceden çalışmış gibi göründüğünü ve çok rahat çizim yaptığını aktarmıştı.


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