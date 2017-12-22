Samanyolu Haber /Teknoloji / Eski model iPhone'ları yavaşlattığını itiraf eden Apple'a dava /22 Aralık 2017 20:31

Eski model iPhone'ları yavaşlattığını itiraf eden Apple'a dava

Dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinden Apple'a, eski model iPhone telefonlarını yavaşlattıklarını itiraf etmesinden bir gün sonra dava açıldı.

Eski model iPhone'ları yavaşlattığını itiraf eden Apple'a dava

Yeni güncellemelerle pili eskimiş olan cihazları yavaşlattıklarını açıklayan Apple'a, ABD'nin Chicago şehrinde iPhone kullanıcısı 5 kişi tarafından dava açıldı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, iPhone 5 ve iPhone 7 kullanıcı olan 5 kişi, Apple'ın iOS güncellemelerinin eski model telefonlardaki performansı yavaşlatmak ve baskılamak amaçlı geliştirildiğini ileri sürdü. Davacılar tüketici koruma kanunlarını ihlal eden bu politikanın 'aldatıcı, ahlak ve etik dışı' olduklarını kaydetti.

Apple'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

APPLE, TARTIŞMALAR ÜZERİNE TELEFONLARIN KASTEN YAVAŞLATILDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Birçok kullanıcı tarafından dile getirilen şikayet, son olarak Reddit sitesinde gündeme getirilmiş, bir kullanıcı iPhone 6s telefonunun pilini değiştirdikten sonra telefonunun yeniden hızlandığını ileri sürmüştü. Apple tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etmiş ancak bunun amacının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.
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