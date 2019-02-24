Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı! /24 Şubat 2019 23:20

Almanya’dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı!

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya’da iltica talepleri reddedilerek Kuzey Afrika ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısının 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 35 arttığı açıklandı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Almanya’da iltica talepleri reddedilerek Kuzey Afrika ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısının 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 35 arttığı açıklandı.

Buna göre, Almanya’dan 2018’de Tunus, Cezayir ve Fas’a toplam bin 873 kişi sınır dışı edildi. Bu sayı 2017’de bin 389 olarak gerçekleşmişti. Almanya’dan 2018’de 369 kişi Tunus’a, 678 kişi Cezayir’e ve 826 kişi de Fas’a sınır dışı edildi.

Almanya, ülkesinde iltica talepleri reddedilenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için 2016 yılında Kuzey Afrika ülkeleriyle görüşmeler yapmış, sınır dışı edilecek kişilerin gerekli belgelerinin hızlı şekilde düzenlenmesini talep etmişti.
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