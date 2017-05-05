Google 306 milyon euro vergi borcu ödemeyi kabul etti

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Google, İtalyan vergi kurumu Agenzia delle Entrate ile vardığı anlaşma çerçevesinde ülkede 306 milyon vergi ödeyecek. Bu rakamın, 2002-2015 dönemini kapsadığı ve yine bu yıllarda ödenen vergilere ek olarak ödeneceği bildirildi.





Agenzia delle Entrate Direktörü Rosella Orlandi, bu süreçte büyük bir takım çalışması yürüttüklerini, sadece devletin kasasına girecek kaynak açısından değil aynı zamanda gelecekteki getirileri açısından olağanüstü bir sonuç elde ettiklerini kaydetti.





İtalya'da Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl mali polise, Google'a vergilerini ödemesi konusunda resmi bildirimde bulunulması talimatını vermişti.

Daha önce ABD'li teknoloji firması Apple, 2008-2013 döneminde İtalya'ya ödemediği 879 milyon euro tutarındaki vergi için 318 milyon euro ceza ödemeyi kabul etmişti.