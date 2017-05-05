Trump hükümeti kapanmaktan kurtuldu

ABD'de federal hükümetin "kapanma" tehlikesi 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısının Kongre'den geçmesiyle sona erdi.





ABD Senatosu, federal kurumların faaliyetlerini 1 Ekim 2017'ye kadar finanse edecek 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 18'e karşı 79 oyla kabul etti.





Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerle yaptığı müzakereler çerçevesinde hazırlanan bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nden dün geçmişti. Böylece, Kongre'nin her iki kanadından da geçen kritik bütçe teklifi, yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.





Trump'ın bütçe tasarısını, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" önlemek için mevcut geçici bütçenin süresi yarın gece yarısı itibarıyla dolmadan imzalaması bekleniyor.