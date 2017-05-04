AKP Gül'ü açıklama yapması için zorluyor

AKP, Deniz Baykal'ın cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler arasında saydığı Abdullah Gül'ün sessizliğini bozmasını istiyor. Türk siyasetinde bir kez daha gözler, AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve 2007-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlık görevini yapan Abdullah Gül'e çevrildi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 2019'daki Cumhurbaşkanlık seçimlerinde olası adaylar arasında Abdullah Gül'ün ismini geçirmesi üzerine iktidar ve muhalefetten konuyla ilgili açıklamalar gelmeye başladı.



AKP adına son açıklamayı AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş yaptı.

Elitaş, eski Cumhurbaşkanı Gül’e net bir tavır sergileme çağrısında bulundu.





Elitaş, "Eğer rahatsızsa böyle sorulardan net bir şekilde cevabını vermesi gerekir. Yok rahatsız değilse, cevapsız bıraktığı takdirde herkes bu soruyu her zaman sorma ve bununla da muhatap olmayla karşı karşıya kalacaktır. Benim tanıdığım sayın Gül buna net bir cevap vermelidir" diye konuştu.

"Kişileri yıpratmaya, hedef tahtasına koymaya hakkımız yok"





Gül'ün adaylığının gündeme gelmesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu bu süreçte isimlerin konuşulmasını doğru bulmadığını söyledi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kişileri yıpratmaya, alıp hedef tahtasına koymaya hakkımız yok. Sayın Gül ister mi istemez mi onu bilmem ama bugünden kalkıp belli isimleri vererek o isimleri öğütmek gibi bir şey doğru olmaz" dedi.





Gül'ün adaylık ihtimali neden gündemde?





2007-2014 yılları arasında görev yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini ortaya atan CHP'nin eski lideri Deniz Baykal oldu.

2019'daki seçimler için adaylar arasında Abdullah Gül'ün olması durumunda Baykal, "Ciddiye alırım, yüzde 49'un adayı olabilir" demişti.

Bu sözler üzerine gözler, eski Cumhurbaşkanı Gül'e çevrildi. Ancak, Cumhurbaşkanlık görevini Recep Tayyip Erdoğan'a devrettikten sonra aktif siyasete dönmeyen Abdullah Gül, sessizliğini koruyor.

Erdoğan'dan Deniz Baykal'a 'virüs' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a tepkisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldiği Rusya temasları öncesi gösterdi.

Soçi ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın" diye konuştu.