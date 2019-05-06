Gönül belediyeciliğinde Ramazan öncesi kıyım!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) belediye başkanı seçilen Bilal Soykan koltuğa oturur oturmaz 19 kişinin işine son verdi.





Razaman ayı boyunca da 90 işçinin daha işten atılacağı açıklandı.





İlk anda işine son verilen 19 işçiye haklarının 3 ay sonra ödeneceği belirtildi. 3 ay sonra maaş alacaklarını öğrenen işçiler Ramazan ayında hem parasız hem de işsiz kaldıkları için veryansın etti.





İşçilerin maaş alacakları da ödenmemişti.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Soykan'ı (sağda) Akyazı belediye başkan adayı olarak takdim etmişti.





HAK-İŞ SENDİKASI KENDİ ÜYESİNE DESTEK VERMEDİ





AKP’li belediyenin işten attığı 19 işçi işe aide davası açtı.





AKP’ye yakın Hak-İş Sendikası üyesi olan işçiler sendikadan da destek göremedi.





Sakarya’nın yanı başındaki Bolu’da işten atılan “bankamatik memurları” için grev başlatan Hak-İş Sendikası, Akyazı Belediyesi’ndeki işçilerin çağrısına karşılık vermedi.





89 BİN KİŞİLİK İLÇENİN BORCU 100 MİLYON TL





89 bin 301 kişilik nüfusa sahip Akyazı’da belediyenin borcu 100 milyon TL olarak açıklandı. Bu durumda kişi başı borç ise 1.119 TL.





Belediyenin şirketinin de iflasın eşiğine geldiği belirtiliyor.