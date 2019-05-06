Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit /06 Mayıs 2019 02:34

Şırnak'ta çatışma: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak’ta 5 Mayıs Pazar günü çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini, hava harekâtı ile desteklenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

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Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak’ta bugün çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, hava harekâtı ile desteklenen operasyonların devam ettiği bildirildi.

Cumartesi günü Hakkari’deki bir üs bölgesine Irak’ın kuzeyinden yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı. 

Suriye’deki çatışmalarda ise bir yüzbaşı şehit olmuş, bir binbaşı yaralanmıştı.

MİNİBÜS GEÇİŞİ SIRASINDAKİ PATLAMADA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Başakköy (Zêtka) ve Uyanık (Xinis) köyleri arasında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada Servet ve Diyar Bilen kardeşler hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Cudi Dağı eteklerindeki iki köy arasında seyahat eden 73 D 2001 plakalı minibüste yer alan 28 yaşındaki Servet Bilen ve 13 yaşındaki Diyar Bilen kardeşler patlama sonucu hayatlarını kaybetti. 

Cenazeler Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
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