Gönül Belediyeciliği: Balıkesir'de Ramazan öncesi 400 işçi çıkarıldı

Yerel gazete balikesirposta.com.tr'nin haberine göre Seçim öncesi “Gönül Belediyeciliği” sloganını kullanan Başkan Yücel Yılmaz, ilk icraatı ile gönülleri kırdı.





Gazetede yer alan haber aynen şöyle:





Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı öncesi tam 400’e yakın işçinin işine son verdi… Üstelik işten çıkarılanlar, bu durumu cep telefonlarına gelen bir mesaj ile öğrendiler… Bu kıyımı İsmail Ok yapsa ortalığı ayağa kaldıracak olanlar, nedense bu duruma bir yorumda bulunmadı.





Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan Ayı öncesi yaklaşık 400 personelin işine son verdi. İşten çıkarılanların çoğu İŞKUR vasıtasıyla işe alınan personeller. Ayrıca bu personellerin görevi mezarlık temizleme ve ilaçlama… Yaz ayının gelmesiyle birlikte mezarlık temizliği ve ilaçlama personeline en çok ihtiyaç duyulacak zamanda, bu personeller kapının önüne kondu. İşin teknik kısmını bir tarafa bırakırsak, bu işten çıkarma hamlesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı zor durumda bıraktı. Şöyle ki; Başkan Yücel Yılmaz seçim öncesi “Gönül Belediyeciliği” yapacağını ve asla işçi kıyımı yapmayacağını söylemişti. Fakat daha Başkanlık koltuğuna oturalı 1 ay olmadan tam 400’e yakın personelin işine son verildi!

