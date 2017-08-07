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Gökova körfezinde 4.7'lik deprem
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Gökova körfezinde 4.7'lik deprem
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07 Ağustos 2017 09:07
Gökova körfezinde 4.7'lik deprem
Gökova Körfezinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 5.5 km derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadı
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