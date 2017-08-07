Erdoğan 5 ismin istifasını istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" vurgusu sonrası tasfiyeler başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında detaylı şekilde masaya yatırılan kongre sürecinde değişimin en önemli ayağını hangi il başkanlarının değiştirileceği oluşturdu.





AKP'nin yayın organlarından Star'da yer alan habere göre, teşkilatta yapılacak değişimler için düğmeye basılırken, bir daha aday olmayacak il başkanlarının istifa ederek yerlerine yeni isimlerin atama yoluyla getirileceği öğrenildi.





İlk etapta 5 ilin il başkanının istifalarını vermeye hazırlandığı kaydedildi. Önümüzdeki dönemde değişecek isimler arasında bazı büyükşehir il başkanlarının da olacağı bilgisi parti kulislerinde yoğun olarak dile getiriliyor. Bu iller arasında İstanbul ve İzmir'in bulunduğu belirtiliyor.