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Veliefendi Hipodromu'na polis operasyonu
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Veliefendi Hipodromu'na polis operasyonu
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07 Ağustos 2017 09:01
Veliefendi Hipodromu'na polis operasyonu
Veliefendi Hipodromu'nda çok sayıda polisin ve polis helikopterinin katılımıyla operasyon düzenleniyor.
SHABER3.COM
Veliefendi Hipodromu'nda çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenleniyor.
Operasyonunun içeriğiyle ilgili bilgi verilmezken polis helikopteri de operasyona destek veriyor.
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