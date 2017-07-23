Gökova Körfezi’nde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gökova Körfezi’nde saat 21:02'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.