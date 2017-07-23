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Gökova Körfezi’nde deprem
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Gökova Körfezi’nde deprem
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23 Temmuz 2017 23:13
Gökova Körfezi’nde deprem
Gökova Körfezi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gökova Körfezi’nde saat 21:02'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.
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