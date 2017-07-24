Avukatı ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla meslekten atılan ve açlık grevi başlatan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek veren avukatları Ebru Timtik gözaltına alındı. Gözaltı aracında bir video çeken Timtik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sadece sokak başında bekledikleri için gözaltına alındıklarını söyleyen Timtik, polislere seslendi. “Önümüzde duran polisler bile her KHK’da atıldık mı diye listelere bakıyor” diyen Timtik, Gülmen ve Özakça için adalet istedi.





Timtik, araç içindeki yayınından şunları söyledi:





“İşte ters kelepçeliyim, umurumda bile değil. İşkence ile getirdiler, umurumda bile değil… Dediğim gibi, eğer susarsak Allah tüm lanetini üstümüze yağdırsın, dillerimiz lal olsun! Avukatım, avukatım. Yasaları çok iyi biliyorum. Yasaları bildiğim için söylüyorum. Hiç kimse, hele ki bir idari kurum suç ihdas edemez. Ankara valisi suç işliyor. Suç işlemekten vazgeçecek. Yeter…”





Gözaltına alınanların bazılarının isimleri şöyle:Av.Barkın Timtik, Av. Ebru Timtik, Av. Engin Gökoğlu, Av. Aytül Kaplan, Barış Temel, Şengül Özdemir, Nursel Güvendir, Çağla Çakır, Başak Çelik, Ergin Aruz, Besin Can, Arslan Taner, Aka Evrim Ergün, İlhan Kaya, Ali Başpınar, Sibel Göktaş, Av. Derviş Emre Aydın,Zeynel Danacı.





Zeynel Danacı’nın kolunun kırıldığı öğrenildi.