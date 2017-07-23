İsrail'den Mescid-i Aksa için yeni bir hamle





Bu hamlenin ardından güvenlik güçlerinin, günlerdir hem Filistinliler hem de bazı ülkeler tarafından protesto edilen metal dedektörlerini kaldırıp kaldırmayacağı ise meçhul.





Ancak kameraların yerleştirilmesi öncesinde Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal dedektörlerinin kaldırılmayacağını açıklamıştı.





Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal dedektörler kalacak" dedi.

Bakan Hanegbi: Rahatsız olanlar camiye girmesin





İsrail'de iktidarda bulunan Likud partisinin üst düzey isimlerinden olan Hanegbi "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer Filistinliler bundan rahatsızsa camiye girmesinler" ifadelerini kullandı.





Hanegbi'nin açıklamasından önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun metal dedektörü kapıları yerine farklı türlü arama yöntemlerini değerlendirdiğine yönelik haberler basına yansımıştı.





İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.



