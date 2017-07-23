Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den Mescid-i Aksa için yeni bir hamle /23 Temmuz 2017 23:09

İsrail'den Mescid-i Aksa için yeni bir hamle

İsrail Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın girişine güvenlik kameraları yerleştirdi.

SHABER3.COM


Bu hamlenin ardından güvenlik güçlerinin, günlerdir hem Filistinliler hem de bazı ülkeler tarafından protesto edilen metal dedektörlerini kaldırıp kaldırmayacağı ise meçhul.

Ancak kameraların yerleştirilmesi öncesinde Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Mescid-i Aksa'nın etrafına yerleştirilen metal dedektörlerinin kaldırılmayacağını açıklamıştı.

Aynı zamanda Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı olan Hanegbi, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bu metal dedektörler kalacak" dedi.
Bakan Hanegbi: Rahatsız olanlar camiye girmesin

İsrail'de iktidarda bulunan Likud partisinin üst düzey isimlerinden olan Hanegbi "Katiller bize katilleri nasıl arayacağımızı söyleyemez. Eğer Filistinliler bundan rahatsızsa camiye girmesinler" ifadelerini kullandı.

Hanegbi'nin açıklamasından önce Başbakan Binyamin Netanyahu'nun metal dedektörü kapıları yerine farklı türlü arama yöntemlerini değerlendirdiğine yönelik haberler basına yansımıştı.

İsrail ordusundan Tümgeneral Yoav Mordechai de Müslümanlardan kendilerine alternatifler sunmalarını talep etmiş ve "Çözümün elektronik, siber veya modern teknoloji ile yapılması gerekiyor. İsrail çözüm için hazır" demişti.

Müslümanlar her türlü aramaya karşı

Öte yandan Müslüman temsilciler ise Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını açıkladı.
Filistin Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada "Elektronik kapıları veya işgal güçleri tarafından Kudüs'ün tarihi ve dini yapısını etkileyebilecek tüm önlemleri reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.
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