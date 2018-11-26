'Gökçek'in kılpayı geçtiği Yavaş, bu seçimde aday yapılırsa...'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Yavaş'ın Gökçek karşısında gösterdiği performansı yeniden göstermesi durumunda Özhaseki'yi "geride bırakacağı" görüşünde.







Bugünkü (26 Kasım 2018) "Algılar ve gerçekler" başlıklı yazısında Zeyrek şunları kaydetti:





Eski bakan Nihat Zeybekci, bir önceki yerel seçimde Binali Yıldırım'ın yapamadığını yapıp İzmir'i alabilir mi?





Zor görünüyor. İzmir'deki Denizlili nüfusun çokluğu İzmir adayının Zeybekci olmasını sağlamış olabilir. Ancak İzmir'i alma iddiasından biraz vazgeçilmiş gibi görünüyor.





Ankara'da Özhaseki güçlü bir aday olarak ortaya çıktı. MHP'nin aday çıkarmayacak olması da Özhaseki'yi rahatlattı. Bu iki detayı dikkate alırlarsa, CHP ve İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesi kaçınılmaz olacaktır. Peki Yavaş 2014 performansını gösterirse Özhaseki'yi geçebilir mi?





Kim ne derse desin. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kutuplaştırma becerisi, Ankara'da kendi seçmen tabanını yaratması gibi nedenlerle, Özhaseki'den daha güçlü bir profildi.





Gökçek'in bile tartışmalı bir sonuçla zor geçtiği Yavaş'ın, aynı performansı göstermesi halinde Özhaseki'yi geride bırakması işten bile olmayabilir.