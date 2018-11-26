Samanyolu Haber /Dünya / DİTİB teşkilatları 'Merkez ve elçiliğin' baskılarına dayanamadı, istifa etti /26 Kasım 2018 13:33

DİTİB teşkilatları 'Merkez ve elçiliğin' baskılarına dayanamadı, istifa etti

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilatı istifa etti. İstifaya gerekçe olarak DİTİB merkez ve din ataşeliğinin müdahalesi gösterildi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Teşkilat yönetimi görevinden ayrıldı. Aşağı Saksonya ve Bremen Teşkilatı Başkanı Yılmaz Kılıç Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, "artan müdahaleler karşısında başka çare göremediğini, bu nedenle istifa kararı aldığını" söyledi.

Yılmaz Kılıç gazeteye yaptığı açıklamada Köln'deki DİTİB merkez ile Din Hizmetleri Ataşeliği'nin çalışmalarına yaptığı müdahaleye karşı koymaya çalıştıklarını belirtti ve "eyalet teşkilatı olarak bağımsız faaliyet göstermeye önem verdiklerini, ancak DİTİB merkezinden destek alamadıklarını" söyledi. Kılıç eyalet teşkilatı başkanlığına 2011 yılında seçilmişti.

Teşkilat Başkan Yardımcısı Emine Oğuz Pazar günkü olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulunun seçildiğini açıkladı. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Oğuz "Kılıç'ın başkanlığındaki yönetim kurulunun toptan istifa ettiğini" doğruladı.

Almanya'daki 900 dolayında caminin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çatı kuruluşu olan DİTİB Erdoğan hükümetine olan yakınlığı nedeniyle uzun zamandır eleştiriliyor. Tüzüğü gereği görevi sadece din işlerine bakmak olan DİTİB Türkiye'nin politikalarını uygulamakla itham ediliyor

DW
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