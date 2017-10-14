Gökçek veda konuşması yaptı

Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği söylenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldığı bir toplantıda aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu bir grup ile Ankara'da bir otelde vedalaştı. Masalarda veda konuşmaları yapıldığı bildirildi.





Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıldönümü nedeniyle, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde özel program düzenlendi.







Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı programda, son günlerde hakkında istifa iddiaları konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de "Eski Ankara, Yeni Ankara" isimli bir sunum yaptı.





'VERİLEN İMKANLARLA BUNLARI YAPTIK'





Sunumun sonunda dikkat çekici ifadeler kullanan Gökçek, "Bu hizmetleri gerçekleştirdik, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle Sayın Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma ve hükümetime teşekkürlerimi, şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Her şey imkan demektir, verilen imkanlarla bunları yaptık. Ankara çok daha güzellerine layıktır. Bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şeyler de yapılacaktır" dedi.

