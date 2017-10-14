İstanbul semalarında 7 saat 20 dakika tur attılar

YAKITI BİTİREBİLMEK İÇİN HAVADA 7 SAAT TUR ATTI

Yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak uygun iniş ağırlığına ulaşmak için 7 saat 22 dakika havada tur attıktan sonra yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi.

Uçağın altında bekleyen ambulansa alınan hasta yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kanada’dan bir aylık izine gelen Konyalı Battal Ok, şunları söyledi: "İznim bitti, havalimanına geldim. Saat 14.05’te uçağımız kalkacaktı. 1 saat rötar yaptı.Havalandıktan kısa süre sonra bir arkadaşımız rahatsızlandı. Tekrar inme imkanımız yoktu. 8 saatte yakın İstanbul üzerinde uçtuk. Uçuş iyiydi. Sıkıntı yoktu. İlgi iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bize iki seçenek verdiler. Gece saat 01.00’da uçak varmış, gitmek isteyen gidiyor. Kalan yolcular otele yerleştirilip pazar günü yolcu edilecekler."

'İSTANBUL’DAN İSTANBUL’A 9 SAATLİK UÇUŞ YAPTIK'





Yolculardan Ali Üstün ise "Bugün saat 14.05’te Montreal’e uçacaktık. Hava trafiği dolayısı nedeniyle 1 saat gecikmeli havalandık. Havalandıktan çok kısa bir süre sonra belki 10-15 dakika sonra 'Doktor var mı?' diye acil bir anons yapıldı. Sonradan öğrendim, 3 tane doktor olay yerine gitmiş. Yolculardan biri fenalık geçirmiş ve onun için uçak geri dönmek zorunda kaldı. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Uçak, İstanbul hava sahası üzerindeyken doktorlar acil iniş durumunun kalktığını pilota bildirmişler, pilot da bu durum üzerine acil iniş yerine normal inişe geçti. Ve durumu izah etti pilot, anonslarla uçakta çok miktarda yakıt olduğu için yakıtı tüketmeden normal inişe geçemeyeceği için İstanbul-Çorlu arasında yaklaşık 7 saat civarında saat verdiler, uçtuk durduk. Anormal bir panik durumu söz konusu değildi. THY personelinin o konuda profesyonelce hareket ettiği söylemek mümkün. Bu 7 saatlik yakıtın boşaltılmasından sonra da inişi yaptık. Kısacası İstanbul’dan İstanbul’a 9 saatlik uçuş yaptık" dedi.