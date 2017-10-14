Topbaş'ın çekindiği, Gökçek'in güvendiği ne var?

13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'ndan ayrılması sonrası gözler, Melih Gökçek'e çevrilmişti. Gökçek, Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili olarak "Külliye karşısına yapacağımız müzenin detaylarını konuştuk" demişti. Erdoğan ise, "İstifa konusu da gündeme geldi" ifadesini kullanmıştı.







Ertuğrul Özkök'ün "yazısında ilgili bölüm şöyle:





Kaşını kaldırdığında başbakan gitti...





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Gözüyle işaret ettiğinde bakanlar gitti...





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Parmağıyla gösterdiğinde Güneydoğu’da belediyeler görevden alındı...





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İşaret bile etmedi, sadece dönüş uçağı ile ilgili bir espri yaptı...





Koskoca İstanbul Belediye Başkanı anında istifa etti...





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Cumhurbaşkanı gücünün doruğunda...





Amaaa...





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- Kaşını oynattı, Melih Gökçek üzerine alınmadı...





- Göz işaretleri yaptı...





Tınmadı...





- Külliye’ye çağırıp yüzüne söyledi...





Dışarı çıktı başka masallar anlattı...





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- Sonunda uçakta, üstüne basa basa, görev yaptığı süreyi gününe kadar söyleyerek, yani açık açık koordinatlarını vererek, “Hadi bırak artık” dedi...









Tık yok...





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Herkes soruyor...





- Kadir Topbaş’ın çekindiği, korktuğu bir şey mi vardı da anında bıraktı...





- Melih Gökçek’in bildiği, güvendiği bir şey mi var ki gitmiyor...





Direniyor...







